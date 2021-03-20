Суд Киева арестовал акции и имущество завода «Мотор Сич»

На Украине наложили арест на 100% акций и всё имущество АО «Мотор СИЧ». Соответствующее решение 20 марта принял Шевченковский районный суд Киева. Отмечается, что завод продолжит свою работу в соответствии с требованиями законодательства страны. Рабочие места будут сохранены, а обязательства по заказам выполнены.

«По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности», — сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

В СБУ напомнили, что сейчас осуществляют расследование в отношении компании по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Кроме того, рассматривается вопрос о возможном нарушении законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций (статьи 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины).

«Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинского «Мотор Сич» — вопрос национальной безопасности», — отметил председатель СБУ Иван Баканов.

12 марта власти Китая потребовали от Украины учесть законные права китайских предприятий и инвесторов, после того как Киев решил вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и самого Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора «Мотор Сич». Срок санкций — три года.

«Мотор Сич» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2014 году предприятие оказалось в кризисной ситуации, после того как Киев отказался продавать продукцию основному заказчику — российским предприятиям (iz. ru)