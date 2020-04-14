Субашич не верит в коронавирус

Бывший нападающий сборной Азербайджана по футболу Бранимир Субашич заявил, что не верит в пандемию коронавируса в беседе с azerisport.com.

«Сейчас я в Сербии, дела так себе. 80% страны остановилось. Потому, что многие с самого начала не понимали, что происходит. Многие боялись. Никто не знает, что будет. Все боятся – у нас много друзей в бизнесе, никто не понимает, что будет завтра. Конечно, у нас тоже есть карантин. На этой неделе все закроется. Никто не сможет выходить на улицу. Все будет работать до пяти вечера.

Я не верю в коронавирус. Мне кажется, что его кто-то придумал. Нужно, чтобы страны испытывали финансовые трудности и брали кредиты. Говорят, что люди умирают. Вокруг меня никто не умер и не заразился. Но я слежу за ситуацией, сижу дома с семьей и жду. Планировал приехать в Баку, но не получилось», — заявил Субашич.

«Завершить чемпионат, как того требует УЕФА? Было бы несправедливо завершать чемпионат в такой ситуации. У «Нефтчи» есть математические шансы стать чемпионом, но сделать это будет трудно – «Карабах» свой шанс уже не упустит», — считает форварда, в свое время поигравший как за «нефтяников», так и за «скакунов».

Также Субашич рассказал о том, что больше всего помнит о карьере в Азербайджане: «Наверное, три года в «Нефтчи». Я там провел лучшее время. Немало забивал. Помню гол в составе сборной в ворота Польши. Вообще, было немало красивых голов».