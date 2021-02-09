Суарес покорил достижение Роналду

В матче 22-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал на своём поле «Сельту».

Встреча проходила на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:2.

Форвард мадридцев Луис Суарес забил 16 голов в своих первых 17 матчах за «Атлетико» в чемпионате Испании, став первым игроком в XXI веке, которому покорилась данная отметка по количеству забитых мячей в дебютном сезоне. Для 16 забитых мячей ему потребовалось наименьшее количество игрового времени. Предыдущее достижение принадлежало Криштиану Роналду – 15 забитых мячей в 17 играх за мадридский «Реал» в сезоне-2009/2010.

Напомним, что 34-летний уругваец присоединился к «матрасникам» на правах свободного агента в сентябре 2020 года, покинув «Барселону». Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.