Стюардессы перепутали похмелье пассажирки с коронавирусом

Летевшая из Сингапура в Лондон 26-летняя британская студентка Джулия Валентин попросила у стюардесс обезболивающее из-за похмелья. Они подумали, что она может быть заражена коронавирусом и изолировали ее от людей. Об этом пишет Mirror.

Девушка рассказала, что вечером перед вылетом она была на вечеринке, где много выпила. Не выспавшись и не успев позавтракать, она поехала утром в аэропорт. По словам Валентин, экипаж перепугался ее обычной просьбы и заставил надеть маску. Студентка надеялась, что ее пересадят в бизнес-класс, однако ее вовсе изолировали.

«Я чувствовала похмелье. Мне было плохо… 14-часовой полет больше походил на 40-часовой», — сказала Валентин.

Она пыталась объяснить стюардессам, что у нее похмелье, однако экипаж ее не слушал. Когда они приземлились, то ее встретили медики в защитных костюмах. Валентин поместили на 14-дневный карантин. (gazeta.ru)

| 2020-03-03T00:47:09+00:00 3 марта 2020, 05:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss