Strictly Personal: Маргарет Тэтчэр пыталась предотвратить трагедию 20 января

Судя по определенным документам национального архива Великобритании, которые были представлены публике в связи с истечением 30-летнего периода секретности, Маргарет Тэтчэр пыталась остановить геноцид азербайджанцев в Баку 20 января 1990 года.

Публикация документа совпала с тридцатой годовщиной январских событий в Азербайджане, и в данный момент многие факты стали достоянием общественности. Советник британского премьера по внешнеполитическим делам лорд Чарльз Пауэлл незадолго до совершенной советскими войсками резни выслал данную телеграмму британскому послу в Москве, Родрику Брейтвейту (Sir Rodric Braithwaite).

В упомянутом документе с пометкой «Strictly Personal» сообщалось, что британское правительство осведомлено третьей стороной о намерении Михаила Горбачева по поводу ввода вооруженных сил на территорию Азербайджанской ССР. В частности, Чарльз Пауэлл указывает обо всех основаниях полагать о намерении генсека СССР не столько обеспечить деэскалацию антисоветских настроений, сколько просто подавить мирные протесты силой оружия. Об источнике информации советник М.Тэтчэр лишь упомянул, поэтому его посчитали оставить засекреченным.

По сути, генеральный секретарь взял на себя проведение политики жесткого террора, отдав приказ вооруженным силам СССР и подразделениям комитета госбезопасности всеми средствами подавить шествия азербайджанцев, которые выступали против армянской оккупации Нагорного Карабаха. По мнению британского правительства, принятое Горбачевым решение и обстановка в Баку не приобрела характер народного восстания, поэтому в подобной акции подавления не было надобности.

Вот полный текст перевода телеграммы:

«Строго Конфиденциально, лично Его Превосходительству послу Великобритании в Москве»

Нами получены сведения от третьей стороны, что Горбачев приказал ввести войска в Азербайджанскую ССР. Мы не можем раскрыть здесь источник или обстоятельства получения информации, однако данные надежны:

— имеются все основания предполагать, что его намерения имеют целью именно жестко подавить протесты, нежели обеспечить деэскалацию напряженности;

— просим связаться с министром иностранных дел Шеварднадзе чтобы призвать к сдержанности;

— согласно нашей информации, акции протеста в Азербайджане не имеют массового характера, и поэтому не существует необходимости жесткого силового подавления с применением ВС;

— помимо того, что по нашему мнению, в результате может произойти кровопролитие, также если Горбачев будет придерживаться своих планов, это сведет на нет политический прогресс, достигнутый в течение последних лет.

Посол Родрик Брейтвейт был уполномочен премьер-министром выйти на контакт с главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе, и добиться от него решения сложившейся в Баку ситуации мирными путями. Однако все эти попытки по предотвращению резни были безуспешны. В одном только городе Баку митингующие были атакованы танковыми подразделениями советской армии, в итоге погибли и получили ранения более 1000 человек. Треть потерпевших как оказалось, вообще не имели отношения к демонстрациям, а были врачами и работниками социальных служб. Количество погибших в других районах Азербайджана до сих пор точно не установлено.

В дальнейшем бывший генсек СССР заявил, что подписание указа о введении войск в Баку оказалось большой ошибкой. Однако он стал нобелевским лауреатом буквально спустя несколько месяцев после акта апартеида.

Грэм Уилсон, британский исследователь

Центр Истории Кавказа

http://www.caucasianhistory.info/2021/01/margaret-thatcher-20january.html?m=1