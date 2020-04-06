Страны ОПЕК+ пока не могут договориться о квотах по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ пока не могут прийти к предварительному консенсусу по индивидуальным объемам сокращения добычи нефти. Об этом сообщили ТАСС три источника в делегациях. Из-за неготовности предложения встреча была перенесена с 6 на 9 апреля, объясняют они.

«Предложение [по условиям сделки] еще не готово», — сказал один из собеседников, объясняя причину переноса встречи. По данным другого собеседника ТАСС, Россия и Саудовская Аравия в выходные не смогли достичь договоренностей по возможным объемам ограничения.

Общая квота по сокращению добычи нефти может составить 10-15 млн баррелей в сутки, как и предлагали президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Между крупнейшими партнерами нет согласия по объему индивидуальных квот, отмечают собеседники ТАСС.

 

 

| 2020-04-06T18:25:35+00:00 6 апреля 2020, 18:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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