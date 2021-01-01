Страны ОПЕК+ начали плавно восстанавливать добычу нефти

Альянс ОПЕК+ после девяти месяцев жесткого сокращения добычи снова начинает ее наращивать, сообщает ТАСС.

Темпы восстановления будут низкими — прирост не должен быть выше 0,5 млн баррелей в сутки. С помощью такого механизма группа стран — экспортеров, на которые приходится 40% мирового рынка, планирует контролировать объем предложения. А в случае ухудшения ситуации это позволит остановить процесс ввода в эксплуатацию новых скважин.

Страны ОПЕК+ в январе 2021 года увеличат добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки вместо планировавшихся ранее 1,9 млн. Смягчение ограничений, действующих с мая 2020 года, будет более осторожным из-за того, что темпы восстановления мирового спроса на сырье оказались медленнее, чем это ожидалось весной.