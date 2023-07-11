Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

«Согласно источникам, коммюнике НАТО готово», — говорится в сообщении.

Украину примут в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. В частности, Киев вступит в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс после того, как выполнит все необходимые условия.

Североатлантический альянс согласовал пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО.

Как пояснил Столтенберг, речь идет о: