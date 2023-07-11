Страны Североатлантического альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
«Согласно источникам, коммюнике НАТО готово», — говорится в сообщении.
Украину примут в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. В частности, Киев вступит в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ).
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс после того, как выполнит все необходимые условия.
Североатлантический альянс согласовал пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО.
- многолетней программе помощи Украине, которая поможет перейти от советской системы к системе НАТО. В программе также будет оборудование по разминированию, медицине и так далее.
- создание органа Совет Украина — НАТО, где Киев будет встречаться с другими странами-членами на равных.
«Также завтра будет встреча с участием президента Зеленского (Владимир Зеленский, президент Украины, – ред.). Мы еще раз заявляем, что Украина станет членом НАТО», — добавил Столтенберг.