Страны Евразии начинают ослаблять карантинные меры

Ряд стран Европы и Азии приступил в понедельник к ослаблению карантинных мер и ограничений на передвижение населения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Первые послабления карантина вступили в силу в Италии, продолжается снятие санитарных ограничений в Испании — обе эти страны более других европейских государств пострадали от пандемии. Снятие ограничений началось также в Бельгии, Польше, Португалии, Сербии, Хорватии и других странах Европы.

Торгующие спиртным магазины после полуторамесячного перерыва открылись в понедельник в столице Индии, о начале возвращения к нормальной жизни без ограничений объявили власти Малайзии. В Японии, напротив, решено продлить действие режима чрезвычайной ситуации до 31 мая.

К ослаблению карантинных мер приступили также Азербайджан, Грузия, Казахстан, Литва и другие страны на постсоветском пространстве.(ТАСС)