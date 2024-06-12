Эстония, Латвия и Литва намерены отключить свои электрические сети от общей российской и белорусской системы (БРЭЛЛ) в феврале 2025 года.

«Процесс десинхронизации, который длился почти 20 лет, завершится в начале августа, когда страны Балтии сообщат России и Беларуси, что они не хотят участвовать в общей синхронной зоне на новый годовой период, начинающийся в феврале», — заявил эстонской телерадиокомпании EER замминистра энергетики и минеральных ресурсов республики Яанус Уйга.

Балтийские страны присоединятся к континентальной европейской электросети на следующий день после отключения от БРЭЛЛ. Ожидается, что этот переход не повлияет на потребителей. Ранее процесс планировали провести в конце 2025 года. Руководство балтийских стран планировало отключиться от российской и белорусской энергосистемы еще в 2007 году. Эти страны считают угрозой зависимость государств от российской энергетики.

Эстония, Латвия и Литва — единственные страны ЕС, которые не подключены к континентальной европейской электросети, так как ранее они были интегрированы в советскую энергосистему. В 2018 году страны Балтии подписали соглашение с Европейской комиссией и Польшей, которые предоставили финансирование для модернизации их энергетической инфраструктуры. (moscowtimes.ru)