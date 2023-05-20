Стороны вооруженного конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) подписали в саудовском городе Джидда соглашение о гуманитарном перемирии. Оно вступит в силу через 48 часов после подписания.

14 мая Al Arabiya со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций (ООН) сообщал, что число погибших мирных жителей в результате боевых столкновений в Судане возросло до 676, ранения получили свыше 5 575 человек.