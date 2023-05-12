Суданские армия и Силы быстрого реагирования (СБР) подписали предварительное соглашение в Джидде (Саудовская Аравия) о безопасном выходе гражданского населения из мест боестолкновений, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, передает Интерфакс.

«Армия Судана и СБР подписали предварительное соглашение в Джидде», — сообщил источник телеканалу.

Согласно договоренностям, стороны «обязуются организовать безопасный выход гражданского населения из зон конфликта», а также «обеспечить безопасность поставок для гражданских».

Это первое подписанное соглашение с 15 апреля, когда начались бои. До этого армия и СБР неоднократно договаривались о прекращении огня, но на практике перемирие соблюдалось плохо.