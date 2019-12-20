Сторонники Ассанжа окружили суд в Лондоне

Сторонники основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа вновь окружили Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, где должно состояться заседание с его участием, передает корреспондент РИА Новости.

Более 30 сторонников прибыли к суду, развернув у главного входа плакаты с призывами освободить Ассанжа. С другой стороны здания суда, где расположены въездные ворота, также дежурят сторонники и журналисты, ожидая прибытия Ассанжа в суд.

Ожидается, что Ассанж будет лично присутствовать на заседании суда, в ходе которого он даст свои показания в статусе потерпевшего по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма. (РИА Новости)