Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, так как «оружие — путь к миру».

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, распространенном в четверг в Брюсселе.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением», — отмечается в нем. «Оружие — это фактически путь к миру», — цитирует пресс-служба Столтенберга.

В документе также говорится, что Столтенберг «подчеркнул необходимость того, чтобы союзники вкладывали больше средств в оборону, устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».