Столтенберг: НАТО доверяет данным о поражении украинского Boeing иранской ракетой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс доверяет сообщениям СМИ о попадании иранской ракеты в Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на экстренной встрече Совета ЕС, в рамках которой обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке.

Он отметил, что у НАТО нет оснований не доверять этим данным, а также имеющимся видеоматериалам.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о наличии данных разведки, которые потдвержадют, что украинский лайнер был сбит иранской ракетой.