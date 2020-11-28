Столицу Эритреи атаковали ракетами с Эфиопии

Мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) нанесли вечером 27 ноября с территории эфиопского штата Тыграй ракетный удар по столице соседнего государства Эритреи городу Асмэра.

Об этом сообщила эритрейская радиостанция Erena.

По данным радиостанции, несколько ракет были выпущены по пригородам Асмэры, включая столичный аэропорт. О возможных разрушениях и пострадавших официальных данных пока не поступало.

Нынешний удар по Асмэре является третьим по счету. Вечером 14 ноября силы НФОТ атаковали тремя ракетами аэропорт столицы Эритреи. Две из них упали вблизи аэропорта, третья — в одном из кварталов Асмэры.