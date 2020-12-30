Стивен Содерберг приступил к съемкам нового «пророческого» фильма о пандемии

Стивен Содерберг приступил к работе над сиквелом своего «пророческого» фильма о пандемии 2011 года. Сценарист у проекта тот же – Скотт Бернс, сообщает IndieWire.
Пока работа только начата, но уже известно, что новая лента не будет прямым продолжением первой. По словам режиссера, в ней будут затронуты аналогичные темы и идеи.
«Мы со Скоттом Бернсом работаем над одним проектом — философским продолжением «Заражения», но в другом контексте. Это будут два похожих волоска, но совершенно разного цвета», — поделился постановщик.
«Заражение» Содерберга стал одним из самых обсуждаемых фильмов в 2020 году, поскольку в картине идет речь об эпидемии смертельной болезни в США, хаосе, который она вызвала, и мерах, предпринятых правительством.
В картине 2011 года принимали участие Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу, Лоренс Фишборн и Марион Котийяр. Пока нет информации о том, вернутся ли они к своим ролям в новом проекте.