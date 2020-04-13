Стивен Кинг: «Мир превратился в одну из моих книг»

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что люди чувствуют себя в одном из его романов в жанре ужасов. Об этом он рассказал в интервью NPR.

По его словам, поклонники чувствуют себя так, будто бы мир превратился в одну из его книг про пандемию. «И единственный мой им на это ответ: «Мне очень жаль»», — отметил писатель. Он добавил, что старается не сравнивать коронавирус с «супергриппом», описанным в его постапокалиптическом романе «Противостояние» 1978 года. Кинг выразил уверенность, что пандемия «должна была случиться».

При этом писатель поделился, что проводит время на самоизоляции с пользой, уделяя много времени новой книге. По его мнению, писательство — хороший способ избавиться от страха. (Lenta.ru)