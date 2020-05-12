Стерлинг: «Я не напуган, но сдержан. Думаю о худшем исходе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о возможном возобновлении сезона в Англии.

«Момент возвращения должен быть подобран не только по футбольным причинам. В безопасности должны быть не только футболисты, но и медицинский штаб, судьи.

Я не знаю, как это будет организовано, но я считаю, что правильное время для возобновления настанет только тогда, когда будет обеспечена безопасность.

До тех пор… Как бы сказать.. Я не напуган, но сдержан и думаю о том, каким может быть худший исход из всего этого. В то же время я с нетерпением жду возобновления и очень жду момента, когда можно будет вернуться.

Надеюсь, что все будет в порядке, когда этот момент настанет», – сказал Стерлинг. (sports.ru)

| 2020-05-12T01:55:01+00:00 12 мая 2020, 10:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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