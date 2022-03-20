Читаем, делаем выводы. Начнем с того, что по данным украинской разведки, 20 марта в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК «Лига» (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины. Об этом разведка при Минобороны Украины сообщила в своем Телеграмм-канале.

«Ключевые «мишени» наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль», — говорится в сообщении. В украинской разведке добавляют, что организация покушений на первых лиц Украины является частью стратегии оккупантов. Ничего удивительного в этом нет. Ибо, Россия давно уже использует террористические методы для достижения своих целей.

Причем, это уже не скрывается. Вдумайтесь в масштаб маразма, звучащего с территории РФ. «Президента Украины Владимира Зеленского и его соратников нужно приговорить к высшей мере наказания», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

«Достать их достаточно сложно, а у меня душа болит по ним: по всем этим Зеленским, Арестовичам, Резниковым и прочим персонажам. Кого в первую очередь надо было бы ставить к стенке, так это их. Зеленского в первую очередь», — предложил Бородай. То есть, мы все слышим, как звучит предложение о ликвидации главы украинского государства. И это всего лишь очередное доказательство того, что из себя представляет российское государство в своем нынешнем виде.

Что до Бородая, то тут все более, чем однозначно. Еще в 2002 году Агентство политических новостей сообщило, что Бородай был назначен заместителем директора ФСБ России по информационной политике и спецпроектам. То есть, это выпестованный российскими спецслужбами провокатор. О котором все узнали в 2014 году. Говоря конкретнее, на пресс-конференции 17 мая 2014 года в Донецке .

Тогда Бородай заявил, что власти «Донецкой Народной Республики «готовят запрос в МИД РФ с просьбой о вхождении в состав России или размещении российских военных баз на её территории, а также рассказал о подготовке объединения «Луганской и Донецкой народных республик». Кроме того, он заявил, что «как частное лицо» принимал участие в аннексии Крыма, и что в Донецке, Луганске и Крыму работает одна команда.

Да, в чем-то он прав. Действительно, во главе всех преступлений против Украины стоит одна и та же команда. Во главе с президентом России Владимиром Путиным. Которого уже открыто, как минимум в США и ряде иных стран, называют военным преступником. Напомню, что бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мейджор призывают создать новый международный трибунал для расследования военных преступлений российского президента Владимира Путина и его соратников, совершенных в Украине.

И членом этой преступной команды, которая обязательно ответит за все совершенное против Украины и украинцев, является Бородай. Но тут интересно не только то, кто возглавляет эту команду, и кто в ней состоит, но и то, какие звучат речи со стороны всякого рода персонажей, руки которых по локоть в крови. Уже очевидно, что военная операция РФ в отношении Украины, мягко говоря, захлебнулась. РФ несет колоссальные потери в живой силе и военной технике. Украинская армия ликвидировала заместителя командующего Черноморским флотом России, капитана первого ранга Андрея Палия.

Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Андрея Мордвичев. В целом, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует об уничтоженных членах высшего командования российских войск.

В частности, ЦПД сообщает, что украинская армия уничтожила: генерал-майора Тушаева Магомеда, генерал-майора Герасимова Виталия, генерал-майора Колесникова Андрея, полковника Захарова Андрея, полковника Порохню Сергея, полковника Николаева Игоря, подполковника Агаркова Юрия, подполковника Софронова Дмитрия, подполковника Ермолина Михаила. Кроме того, 14 700 человек — таковы потери российской армии в живой силе.

Российская армия потеряла 476 танков, 96 самолетов, 118 вертолетов и многое-многое другое. Сорвался план быстрого захвата Киева , план смены власти в Украине, замены Зеленского на очередную российскую марионетку. И все это ужасно бесит руководство РФ, от имени которого явно рассуждает Бородай. Для прячущегося в бункере, неоднократно пойманного на постановочных сценах «общения с народом» Путина, смелый, отважный, не покинувший своей страны Владимир Зеленский является главной целью. Главной и недостижимой целью. Такой же, как покоренная, превращенная в аналог Беларуси, Украина. Победа которой уже очевидна.