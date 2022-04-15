Операционная компания Baku City Circuit (BCC) в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана 2022 Формулы-1 приступила к монтажным работам на территориях, которые охватывает трек.

Установка бетонных блоков, используемых для обеспечения безопасности граждан и водителей во время соревнований, начнется с 23:00 15 апреля, сообщили # в пресс-службе BCC.

Работы начнутся на пересечении проспекта Бюльбюля и улицы Хагани и охватят всю гоночную трассу.

В отличие от прошлого года, в этом году соревнования будут проходить с участием зрителей. В связи с этим уже началась установка трибун на территории Приморского национального парка.

Отметим, что с 18 апреля также стартуют инфраструктурно-монтажные работы на территории Паддока.

Baku City Circuit просит граждан быть более внимательными при управлении автомобилем, принимая во внимание работы, которые будут выполняться в указанных частях города и заранее благодарит их за понимание, проявленное во время проведения монтажных работ.