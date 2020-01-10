«Старая Европа» не хочет жить под диктатом «нового мира» или зачем Меркель едет в Москву?

Завтра, 11 января запланирован визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в российскую столицу. Как отмечают независимые СМИ, в поездке Меркель будет сопровождать глава МИД ФРГ Хайко Маас. На встрече российского лидера Владимира Путина с немецкой стороной будет обсуждаться положение дел в Сирии, Ливии, Иране, Ираке и Украине.

Несмотря на то, что ситуация на Ближнем Востоке занимает важную роль в мировой политике, у России и Германии есть своя повестка дня, которую стороны должны обсудить, и это «Северный поток-2», который сейчас под санкциями США, но Германия не собирается отказываться от этого проекта.

Комментируя # визит канцлера Германии в Москву, немецкий политолог Александр Рар, сказал, что, несмотря на санкции «Северный поток-2» будет построен.

«Для Германии энергетический альянс с Россией важен и носит стратегический характер. Плюс ко всему этот проект важен с экологической точки зрения. Германия хочет покупать больше газа и тратить меньше нефти и угля. Альтернативные источники не настолько развиты, чтобы переходить только на них. Поэтому энергетический альянс с Россией важен, и мы в нем нуждаемся», — отмечает он.

Аналитик также добавил, что к России отношение в Европе меняется, и визит Меркель в Москву подтверждение тому.

«Она едет в Москву, потому что ситуация на Ближнем Востоке волнует Европу. Американцы вообще не советуются с европейцами и нужно выработать свою линию в многополярном мире, для этого нужно консультироваться с другими полюсами, а Россия является определенным полюсом, который сегодня во многом определяет ситуацию на Ближнем Востоке вместе с Турцией», — подчеркнул он.

По мнению политолога, Европы на Ближнем Востоке почти нет, США есть, но непонятно, какая у них стратегия и как долго они там останутся.

«Поэтому для того, чтобы не было новой волны беженцев и террористов в Европу, Меркель, хотя и скрипя зубами, понимает, что ключ к решению определенных проблем на Ближнем Востоке лежит не в Вашингтоне, а в Москве и Анкаре», — подчеркнул он.

Говоря о том, как данная ситуация будет влиять на отношения Германии и США, аналитик сказал, что американцы перешагнули границы дозволенного. Их аргументы фактически никого в Германии не убеждают.

«Американцы требуют три вещи: 1) Украина, должна остаться как транзитная страна в «большой игре» — Германия это требование выполнила;

2) США потребовали остановить «Северный поток-2» и «Турецкий поток» и закупать сжиженный газ только у США. Но Европа не хочет быть зависима от американского газа на 100%. Она готова диверсифицировать свой импорт газа из разных стран, но так зависеть от США она не собирается. Вашингтон затронул гордость немцев, они не привыкли к такому общению и не знают, как с ними разговаривать;

3)США знают, насколько энергетическая безопасность нужна Европе, но считают, что Германия заигрывает с Россией и дает возможность зарабатывать на европейском рынке деньги, которые она вкладывает в свой ВПК. Это американские аргументы — с ними в Германии никто не согласен», — добавил он.

Рар считает, что если Германия пойдет на уступки США, то можно будет говорить, что у нее нет суверенитета в решении важных энерго-политических задач.

«Это очень серьезная тема, «Старая Европа» не может и не хочет жить под диктатом американцев. Другие страны, такие как Польша, Венгрия, прибалтийские страны, если им хочется жить под американским давлением, то пожалуйста. Если им это нравится — это их проблема, но Германия не будет отдавать из рук свой суверенитет в таких важных вопросах и подчиняться Вашингтону. Другой вопрос, что Германия может сделать? Протест против германских санкций будет, но никакого противодействия американцам Германия оказывать, видимо, не будет.