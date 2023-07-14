После последнего заявления президента Турции Р.Т.Эрдогана по поводу членства Швеции в НАТО, остается добавить только одно: думается, что с самого начала процесса вступления двух стран, Финляндии и Швеции в НАТО, проблему их поддержки надо было поставить именно таким образом.

Да, всем странам-членам НАТО, особенно, новым кандидатам в члены Блока, которым еще предстоит проходить те же процедуры, что Финляндия и Швеция, надо было открыто и недвусмысленно заявить, что официальная Анкара поддержит членство Финляндии и Швеции, в том числе, будущих претендентов в члены Альянса, только при одном условии: если взамен подтверждения Турцией их натовских протоколов, сами эти страны и, самое главное, другие члены Альянса усилят процесс интеграции Турции в ЕС.

Но Турция пошла чуть иным путем. Она сперва подтвердила протоколы членства Финляндии. Касательно Швеции же она до последнего дня продолжала заявлять, что она не поддержит Швецию до тех пор, пока не будут выполнены все требования Турции.

Но в самый последний день Анкара все-таки изменила тон своих заявлений, вспомнила свои прошлые планы по поводу вступления в ЕС. Признаться, несколько лет тому назад, когда французский президент Николя Саркози заявил, что ЕС не нуждается в Турции, а Турция в ЕС, мы для себя решили, что процесс вступления Турции в ЕС закрыт, как минимум, на неопределенное время.

Плюс, за все это время новейшей деталью турецкой внешней политики стало сближение с Россией. Неслучайно, что на заявление президента Эрдогана первая реакция пришла именно из России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сразу заявил, что Анкара не должна смотреть на мир в розовых очках, в Европе Турцию никто не ждет…

Надо сказать, что само НАТО позитивно отреагировало на заявление турецкого президента, заявив, что НАТО всегда поддерживала и теперь поддерживает интеграцию Турции в ЕС. Но позиция ЕС, как всегда, была негативной. Представители ЕС сразу заявили, что эти два вопроса – членство каких –то стран в НАТО и интеграция Анкары в ЕС несовместимые вещи.

Но турецкий президент свое заявление уже озвучил. Его заявление примечательно еще тем, что оно напомнило другим странам, что Анкара всегда проводила и теперь проводит прозападную политику, оставаясь членом НАТО. Конечно, никто не ждет, что Турция в ближайшее время станет членом ЕС. Нет, этого не будет. Но расширение НАТО не ограничится только Швецией и Финляндией, есть еще другие кандидаты. Например, на последнем вильнюсском саммите НАТО решили в будущем принять Украину в ряды Альянса по упрощенным процедурам – от Киева не будут требовать выполнения Плана по членству.

Но в России из последних событий уже сделали далеко идущие выводы: Турцию объявили «недружеской страной», плюс, все эти дни иронизировали по поводу того, что Украина не стала членом НАТО. Но тут есть два момента. Во-первых, никто не собирался на вильнюсском саммите принимать Украину в ряды НАТО. Во-вторых, что касается Турции, с самого начала было понятно, что политика Турции и России по некоторым вопросам будет синхронной до определенного момента. На днях президент Эрдоган заявил, что турецкие миротворцы в 2025 году должны покинуть территорию Азербайджана. Плюс, недавно президент Володимир Зеленский совершил успешный визит в Турцию. Понятно, что в Кремле внимательно следят за этими процессами. Но все это вовсе не заставит Турцию изменить свой политический курс – он где-то будет пересекаться с российской политикой, а где-то нет. Все это вполне естественно, потому что и у Турции есть свои национальные интересы, так же как у России.