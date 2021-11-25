Пожалуй, декабрьский саммит ЕС запомнится не только карабахской темой. Европа ждет от нас ответа: подпишем ли мы наконец-то договор с ЕС? В ожидании находится наше собственное общество, потому что на самом высоком уровне не раз было заявлено, что все пункты договора уже согласованы, остается лишь подписать документ. Плюс, отмечается, что якобы только пандемия помешала продвижению процесса.

Заметим, что за последнее время формулировались несколько ступеней европейской интеграции. Первая ступень есть подписание ассоциативного договора. За ней следует принятие программы «Восточного Партнерства». Третьей ступенью является углубленное сотрудничество с ЕС. Мы находимся на третьей ступени и название нашей страны склоняется вместе с Беларусью.

Считается, что Азербайджан опасается давления России, поэтому затягивает подписание документа с ЕС. Но напомним, что даже Ереван подписал соответствующий документ с ЕС, хотя Армения более зависима от России, чем Азербайджан. Нам кажется, что фактор российского вляиния на процессы преувеличен – как говорится, не так страшен черт, как его малюют. Например, мы до сих пор не стали членом Всемирной Торговой Организации (ВТО), хотя не только сама Россия, даже почти все члены постсоветского пространства давным-давно в этой организации. В общей сложности же больше полутора ста стран являются членами ВТО. Поэтому возникает весьма резонный вопрос: неужели мы больше всех думаем о собственных интересах?

То же самое можно сказать и о программе «Восточного Партнерства». Нашей первой реакцией на предложение ЕС было весьма краткое заявление: это же есть инструкция! Опять же возникает вопрос: а почему другие страны соглашаются жить «по инструкциям ЕС»? Опять же, неужели у них нет собственных интересов?

Любое предложение, направленное Азербайджану, как правило, переходит через две призмы: внутреннюю и внешнюю. Понятно, что азербайджанские власти имеют свои интересы. Но не раз было заявлено, что политический аспект будущего договора полностью согласован и остается доработать только некоторые экономические пункты. Согласно последним сообщениям, экономические пункты также согласованы. Тогда в чем же проблема? Остается предположить влияние внешних факторов. Но, опять же — даже зависимая Армения уже преодолела это препятствие.

Договор, подписанный Арменией, сперва называли пустой политической декларацией, даже иронизировали, что основные пункты договора отредактированы в Кремле. Но несколько месяцев назад стало известно, что ЕС выделит Армении финансовую помощь в размере одного миллиарда долларов. Согласитесь, и нам не помещало бы получить такую помощь – мы могли бы направить ее на восстановительные работы в Карабахе.

Подписание договора с ЕС обещает дивиденды и для наших граждан. Соседняя Грузия в этом контексте уже имеет ряд преимуществ. Неужели наши граждане не заслуживают того?

Понятно, что Азербайджан более богатая страна, чем Армения и Грузия. Но не стоит забывать, что нефть и газ являются ограниченными ресурсами. Когда они закончатся, мы будем с завистью смотреть на эти страны, потому что они уже перестраивают свою экономику на европейский лад.

Одним словом, до 15 декабря осталось чуть больше двух недель. Не только политические наблюдатели, но и даже простые граждане с нетерпением ждут решения азербайджанского правительства. Надеемся, что оно будет прагматичным и логичным. Потому что за это время у правительства была возможность вычислить все риски. По большому счету, их нет. Так чего же мы опасаемся?..