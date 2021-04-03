Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку

Стало известно, в чем обвиняется бывший руководитель аппарата Исполнительной власти города Баку Расим Гулиев. Брат Р.Гулиева, главный редактор газеты “Səs” Бахруз Гулиев сообщил Report, что экс-руководитель аппарата обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса:

«Расиму Гулиеву предъявлены обвинения по статьям 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями)”.

Б.Гулиев заявил, что они не согласны с решением и подадут апелляцию.

Главный редактор отметил, что Р.Гулиев был задержан 2 апреля сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.