Стало известно когда начнется поставка в Азербайджан вакцины «AstraZeneca»

Азербайджан включен в первый этап распределения вакцин COVAX и стране выделено 432 000 доз вакцины «AstraZeneca».

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.

Отмечено, что первые поставки вакцины будут осуществлены в феврале-марте и апреле-мае. Подробная информация о поставках в страны будет предоставлена до следующей недели.

«COVAX продолжит сотрудничество со всеми странами для скорейшей поставки «AstraZeneca», «Pfizer-BioNTech» и других вакцин», — сообщили в представительстве.

| 2021-03-04T18:50:38+04:00 4 марта 2021, 19:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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