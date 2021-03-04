Стало известно когда начнется поставка в Азербайджан вакцины «AstraZeneca»

Азербайджан включен в первый этап распределения вакцин COVAX и стране выделено 432 000 доз вакцины «AstraZeneca».

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.

Отмечено, что первые поставки вакцины будут осуществлены в феврале-марте и апреле-мае. Подробная информация о поставках в страны будет предоставлена до следующей недели.

«COVAX продолжит сотрудничество со всеми странами для скорейшей поставки «AstraZeneca», «Pfizer-BioNTech» и других вакцин», — сообщили в представительстве.