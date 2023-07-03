Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе станет игроком «Реала». Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в Twitter.

«6 или 7 июля вы, мадридисты, получите большую радость. Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» и осуществит свою мечту. Осталось совсем немного! Я никак не комментировал возможный переход с 2021 года», — написал журналист.

Как ранее утверждала Marca, мать игрока уже сообщила руководству «ПСЖ», что тот не собирается продлевать контракт с клубом, но намерен отработать его до конца. Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Руководство мадридского клуба заявляло, что летняя трансферная компания уже завершена.