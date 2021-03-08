Стало известно имя нового президента «Барселоны»

Жоан Лапорта вновь стал президентом «Барселоны».

58-летний функционер победил на выборах, набрав 54,28% голосов. Он опередил Виктора Фонта (29,29%) и Тони Фрейшу (8,58%).

Лапорта принимал участие в выборах президента «Барселоны» в четвертый раз. В 2003 году он выиграл выборы, в 2006 году продолжил занимать свой пост из-за отсутствия других кандидатов, в 2015 году проиграл Жозепу Бартомеу.

Лапорта занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За этот период клуб 4 раза выиграл Ла Лигу и 2 раза – Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 12 трофеев. В 2009-м «Барса» взяла шесть трофеев за год.

На посту президента Лапорта сменил Жозепа Бартомеу, который ушел в отставку в октябре прошлого года.

Бартомеу регулярно подвергался критике по поводу своей деятельности в последние годы. В частности, неоднократно выражал недовольство его работой капитан «Барселоны» Лионель Месси, который хотел уйти из клуба летом. (sports.ru)