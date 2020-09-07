Стало известно, что не ест Елизавета II

Бывший шеф-повар королевы Елизаветы II, Даррен МакГрейди раскрыл особенности ее питания в интервью Expres.
По словам Даррена, королева ест гамбургеры без булочек, а с ножом и вилкой.
«Викторианское воспитание Ее Величества диктует, что единственное, что вы могли бы взять руками за столом, — это послеобеденный чай. В Балморале мы делали бургеры из оленины. К угощению добавлялась клюква. А сами бургеры сервировались без булочек. Поэтому они ели их, используя нож и вилку», — отметил кулинар в интервью Expres.
Также МакГрейди рассказал о блюде, которого нет в рационе 94-летней королевы.
«За одиннадцать лет во дворце мы вообще никогда не подавали пиццу», — отметил он и добавил, что начал готовить пиццу, только когда перебрался в Кенсингтонский дворец, где его услугами пользовался принц Уильям с семьей.
Повар также сообщил, что у Елизаветы на столе есть небольшая записная книжка, в которой она указывает пожелания касательно своего меню.
Напомним, что Елизавета научилась пользоваться приложением Zoom для исполнения королевских обязанностей онлайн. Также она посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй Мировой войны капитана Томаса Мура, который собрал 33 млн фунтов для медиков во время пандемии коронавируса. (korrespondent.net)