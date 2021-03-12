Сталик Ханкишиев пообщается с бакинцами в прямом эфире

Известный азербайджанский кулинар, писатель и телеведущий Сталик Ханкишиев станет очередным гостем рубрики «Danışır…» на странице государственного телеканала AZTV в соцсети Facebook.

Как сообщает #, он ответит на все интересующие аудиторию вопросы в прямом эфире, который состоится 12 марта в 15:00.

Сталик Ханкишиев прославился не только как талантливый повар – самоучка, но и общественный деятель. В своих обращениях, публикациях в соцсетях и интервью он не раз высказывался в адрес армянских провокаторов, тезисно разоблачая их ложь в распространении дезинформации о происхождении различных азербайджанских блюд, которые армяне выдают за свои.

Недавно на российском телеканале РЕН ТВ кулинар представил свое новое шоу «Сталик Ханкишиев: О вкусной и здоровой пище. Телеальманах». В новой программе Сталик Ханкишиев каждую неделю будет делиться со зрителями рецептами самых вкусных блюд из различных уголков мира.

«Добро пожаловать в мою самую большую, самую массовую, самую доступную и толковую кулинарную школу! Вы зачислены, садитесь за парту и начинайте точить ножи», — анонсировал кулинар премьеру на своей странице в соцсети Facebook.

Сталик Ханкишиев — кулинарный гуру со стажем. В 2000 году начал вести кулинарный блог, рассказывая о тонкостях национальной кухни. Его блюда выигрывали в многочисленных международных кулинарных конкурсах и получили множество премий авторитетных изданий. Сталика называют одним из самых популярных кулинарных авторов последнего десятилетия. Неоднократно становился победителем всемирного конкурса кулинарных книг «Гурман», ведущий гастрономических рубрик на телевидении, видеоблогер, автор многочисленных бестселлеров.