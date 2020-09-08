Стали известны условия для родителей, которые не хотят отправлять ребенка в школу во время пандемии

«Учтены интересы родителей, которые опасаются отправлять своих детей в школу в связи с риском заражения».

Как сообщает АПА, об этом сказала начальник отдела Министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, эти родители должны подписать специальную форму обязательства: «Подписав эту форму, родитель подтверждает свои обязательства. Оно гарантирует участие учащихся в виртуальных уроках, просмотр телеуроков, своевременное выполнение заданий, участие в малых и больших суммативных оцениваниях, которые регулярно будут проводиться в школе. Родитель может отказаться от участия своего ребенка в очных занятиях, подписав эти обязательства. В случае невыполнения обязательств, эти ученики будут отнесены к категории тех, чьи знания не были оценены, им может грозить оставление в классе на второй год».