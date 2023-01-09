МЧС Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром, произошедшим 8 января в торговом центре «Садарак».

В сообщении отмечается, что пожар был потушен силами министерства.

В результате происшествия на площади 800 кв.м сгорели 20 смежных магазинов общей площадью 1 700 кв.м на рынке Şirniyyat, расположенном на территории ТЦ «Садарак», общая площадь которого составляет около 10 га. Большая часть торгового центра была защищена от огня.

В результате инцидента четыре человека получили легкое отравление дымом, один — незначительные травмы.

Расследование по данному факту продолжается.