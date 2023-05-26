Армения и Азербайджан могут заключить мирное соглашение 1 июня 2023 года на саммите Европейского политического сообщества в Молдове. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова посла Азербайджана в республике Лейлы Абдуллаевой.

По ее словам, в Баку надеются на такое развитие событий. «Это исторический момент, который нельзя упускать», — сказала посол.

В ходе саммита должны пройти очередные переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.