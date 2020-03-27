Стала известна повестка пленарного заседания парламента Азербайджана

Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое будет проведено 30 марта.

Как сообщил в пятницу Trend руководитель пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Таваккюльоглу, в целом в повестку вошли 16 вопросов.

По его словам, в ходе заседания будут обсуждены поправки в законы «О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с 1 по 30 апреля 2020 года», «О медицинском страховании», «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», во Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана, в законы «О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана», «Об утверждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «75-летие Победы в Великой Отечественной войне», а также другие вопросы.

| 2020-03-27T12:58:29+00:00 27 марта 2020, 14:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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