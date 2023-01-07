Следующая, восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или формат «Рамштайн», состоится 20 января 2023 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Германии по итогам разговора руководительницы ведомства Кристине Ламбрехт и главы Пентагона Ллойда Остина, передает «Европейская правда».

«В рамках подготовки к предстоящей встрече формата «Рамштайн» 20 января 2023 года основными темами обсуждения были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшей военной поддержки оборонной кампании Украины», — отмечается там.

В Пентагоне ранее сообщили, что участие в восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины примут руководители оборонных ведомств 50 стран.

«Вместе с нашими союзниками мы в очередной раз демонстрируем, что совместно поддерживаем Украину и действуем единым и тесно скоординированным фронтом. Вместе мы сильнее», — подчеркнула министр обороны Германии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, анонсируя новый «Рамштайн», заявлял, что Украина возлагает «большие надежды на новые решения об оборонной поддержке со стороны партнеров», и назвал заседание «очень важным для объявления новых решений».

Напомним, формат «Рамштайн», который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

Последнее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось в конце ноября 2022 года.