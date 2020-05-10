Стала известна дата матча «Ювентус» — «Лион»

 

Определена дата и место проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «Лионом» и итальянским «Ювентусом».

Как передает Report, об этом сообщил президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.

Напомним, что первый матч завершился победой французской команды со счетом 1:0. Ответная встреча была отменена в связи с пандемией коронавируса.

«Матч с «Ювентусом» состоится 7 августа в Турине за закрытыми дверями (без зрителей). Было известно, что УЕФА надеется провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе, но не было уверенности в дате или месте проведения.

Если наше обращение об отмене досрочного завершения сезона в Лиге 1 будет безуспешным, то «Лион» и ПСЖ будут уничтожены командами, которые будут играть».

| 2020-05-10T00:55:57+00:00 10 мая 2020, 05:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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