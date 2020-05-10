Стала известна дата матча «Ювентус» — «Лион»

Определена дата и место проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «Лионом» и итальянским «Ювентусом».

Как передает Report, об этом сообщил президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.

Напомним, что первый матч завершился победой французской команды со счетом 1:0. Ответная встреча была отменена в связи с пандемией коронавируса.

«Матч с «Ювентусом» состоится 7 августа в Турине за закрытыми дверями (без зрителей). Было известно, что УЕФА надеется провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе, но не было уверенности в дате или месте проведения.

Если наше обращение об отмене досрочного завершения сезона в Лиге 1 будет безуспешным, то «Лион» и ПСЖ будут уничтожены командами, которые будут играть».