Стала известна дата матча «Ювентус» — «Лион»

Определена дата и место проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «Лионом» и итальянским «Ювентусом».
Как передает Report, об этом сообщил президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.
Напомним, что первый матч завершился победой французской команды со счетом 1:0. Ответная встреча была отменена в связи с пандемией коронавируса.
«Матч с «Ювентусом» состоится 7 августа в Турине за закрытыми дверями (без зрителей). Было известно, что УЕФА надеется провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе, но не было уверенности в дате или месте проведения.
Если наше обращение об отмене досрочного завершения сезона в Лиге 1 будет безуспешным, то «Лион» и ПСЖ будут уничтожены командами, которые будут играть».