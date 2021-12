Международный песенный конкурс «Детское Евровидение — 2021», финал которого состоялся в воскресенье во французской столице, выиграла исполнительница из Армении Малена.

Как передает Report, она получила 224 балла за исполнение песни Qami, qami.

Напомним, что Азербайджан представляла Сона Азизова с песней One of those days.

Азербайджан, набрав 151 балл, занял пятое место. 12 очков Азербайджану отдали Италия и Украина