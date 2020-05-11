Стал известен общий бюджет продолжения «Аватара»

Стало известно, во сколько обойдутся съемки продолжения «Аватара» режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает Deadline.

Общий бюджет производства четырех частей «Аватара», съемки которых начались в 2017 году, составит более $1 млрд.

Каждая картина обойдется примерно в $250 млн. Съемки пройдут в Новой Зеландии.

Ранее были объявлены даты выхода каждого фильма. Так, премьера «Аватара 2» запланирована на 17 декабря 2021 года, «Аватара 3» — на декабрь 2023 года, «Аватара 4» — на декабрь 2025 года и «Аватара 5» — на декабрь 2027 года. (gazeta.ru)

| 2020-05-11T22:51:59+00:00 12 мая 2020, 01:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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