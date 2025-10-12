Суд присяжных города Маршалл, штат Техас, постановил, что южнокорейская Samsung задолжала Collision Communications почти $445,5 млн в качестве возмещения ущерба за нарушения патентов, связанных со стандартами связи 4G, 5G и Wi-Fi.

Присяжные сообщили, что ноутбуки, смартфоны Galaxy и другие беспроводные устройства Samsung нарушают четыре патента Collision. Последний вердикт стал одним в череде решений о нарушении патентных прав, которые вынесли в суде Маршалла против южнокорейской компании за несколько лет, передает habr.com.

Представители и юристы Samsung пока не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.

Collision предъявила иск к Samsung в 2023 году за нарушения патентов, связанных с повышением эффективности беспроводных сетей. Истцы утверждали, что патенты стали результатом исследований, проведённых оборонным подрядчиком BAE Systems, который не имеет отношения к делу. В Samsung же отвергли обвинения, сообщив, что патенты недействительны.

В прошлом месяце Samsung согласилась урегулировать в США спор по технологии беспроводной связи. В рамках договора Samsung должна выплатить $297 млн американской компании Headwater Research.