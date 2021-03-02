США запретили предоставлять России кредиты

США в связи с санкциями из-за дела Навального вводят запрет на предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе Экспортно-импортным банком США.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил во вторник госдепартамент.

Санкции, как заявили в госдепартаменте, введены за «использование Российской Федерацией химического оружия против собственных граждан». В связи с этим, заявили в Вашингтоне, США в течение 15 дней, которые требуются для уведомления конгресса, будут введены ограничения на «предоставление кредитов Соединенными Штатами или другой финансовой помощи». В сообщении госдепартамента поясняется, что запрет коснется «предоставления России любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США».

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.