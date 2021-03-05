США ввели санкции против Минобороны и МВД Мьянмы

Американские власти ввели торговые санкции против Минобороны и Министерства внутренних дел Мьянмы. Об этом на своем сайте сообщает Министерство торговли США, передает ТАСС.

В заявлении ведомства отмечается, что Соединенные Штаты «полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных в отношении мирных протестующих». «Власти США продолжат привлекать к ответственности виновных в перевороте», — указано в сообщении.

Как уточняется, в черном списке Минторга также оказались корпорации Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited, которые контролируются военными республики.

В ведомстве заявили, что цель данного решения — ограничить доступность определенных товаров и услуг для военных и сил безопасности Мьянмы.