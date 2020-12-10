США ввели санкции в отношении Кадырова

Минфин США ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова за нарушения прав человека. Об этом сообщает cайт американского ведомства, передает Газета.Ру.

Министерство также ввело ограничения на связанные с главой республики компании и людей из его окружения.

Под американские санкции попали вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, россиянин Зияда Сабсаби, гражданин Германии Тимур Дугазаев, а также специальный отряд быстрого реагирования «Терек». Кроме того, в санкционном списке оказались промоутерская компания «Абсолютный чемпионат Беркута», клуб смешанных единоборств «Ахмат», ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».