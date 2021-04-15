США введут санкции против суверенного долга РФ

Новые санкции США могут затронуть суверенный долг России, пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

По данным The Wall Street Journal, для американских банков расширят действующие запреты на торговые операции с российскими государственными долговыми обязательствами. Источники газеты сообщают, что президент США Джо Байден издаст соответствующий указ.

Как отмечает издание, финансовым учреждениям США запретят покупать гособлигации у российских Центрального банка, Минфина и Фонда национального благосостояния после 14 июня.(Газета.Ru)