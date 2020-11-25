США введут санкции против РФ и Китая из-за Ирана

США введут санкции в отношении четырех организаций из России и Китая, которые, по мнению Вашингтона, содействуют иранской ядерной программе.

Как передает gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

Новые санкции коснутся четырех организаций из России и Китая.

Эти организации, по мнению Вашингтона, содействуют ядерной программе Ирана

По данным агентства, с таким заявлением выступил спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс. По его словам, соответствующие меры будут приняты 25 ноября.

Абрамс добавил, что США продолжат оказывать давление на Иран. Так, в декабре и январе будут расширены санкции против Тегерана, связанные с якобы имеющим место в стране производством оружия массового уничтожения и нарушением прав человека.