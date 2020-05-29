США введут санкции против Китая из-за Гонконга

США наложат санкции на официальные лица КНР и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают его автономию.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент Дональд Трамп.

«США также предпримут необходимые шаги с тем, чтобы подвергнуть санкциям чиновников КНР и Гонконга, которые напрямую или косвенно вовлечены в нарушение автономии Гонконга», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

«Наши действия будут сильными и значительными», — добавил он.

Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) проекта «Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг».

Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

Великобритания, Австралия, Канады и США выпустили совместное заявление, в котором говорится, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга.