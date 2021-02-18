США внесут $200 млн в бюджет ВОЗ

США внесут в бюджет Всемирной организации здравоохранения $200 млн к концу февраля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 млн долларов в рамках своих финансовых обязательств», — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон намерен работать с партнерами над реформированием ВОЗ, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранения.

21 января президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода страны из ВОЗ начал в июле прошлого года Дональд Трамп. В конгресс было выслано официальное уведомление. Выход из организации должен был завершиться в июле 2021 года.