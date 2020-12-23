США внесли Азербайджан в список стран со свободой вероисповедания

США считают Азербайджан страной, где обеспечивается свобода вероисповедания.

Как сообщили в Госкомитете по работе с религиозными структурами АР, об этом говорится в заявлении Комиссии США по международной религиозной свободе, в котором американское правительство проинформировало общественность о странах, где нарушается свобода вероисповедания.

Согласно соответствующему Международному акту от 1998 года, страны классифицируются по двум критериям: «вызывающие особую обеспокоенность» и «требующие особого наблюдения», говорится в сообщении правительства США.

«В заявлении комиссии отмечается, что рекомендация о включении Азербайджана в список «особо наблюдаемых» упоминалась в отчете за 2020 год. Но согласно специальной рекомендации госсекретаря США, Азербайджан в этом году не был включен в списки стран «вызывающих особую обеспокоенность» и «требующих особого наблюдения», — сообщили в госкомитете.