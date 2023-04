США нацелены на «здоровые и конструктивные» отношения с Китаем, однако руководствуются принципами национальной безопасности, даже если это препятствует потенциальному экономическому росту, считает глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Если у политических мер могут быть экономические последствия, они продиктованы исключительно соображениями национальной безопасности», — указано в распространенном в четверг в американских СМИ, в частности в газетах The New York Times и The Wall Street Journal, фрагменте будущего выступления Йеллен в Университете Джонса Хопкинса. Глава Минфина имеет в виду ряд ограничений, введенных США против Пекина, например запрет на поставки полупроводников в КНР. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты «не стремятся задушить китайскую экономику мерами по национальной безопасности».

По мнению министра финансов, США преследуют три ключевые цели в отношениях с Китаем. Это защита прав человека и национальной безопасности, установление здоровых экономических связей и сотрудничество по основным глобальным вопросам. Йеллен считает, что здоровая конкуренция между США и Китаем может быть выгодной для обеих стран, но подчеркнула, что это возможно, «только если конкуренция справедлива». По информации источников, близких к главе Минфина, она обеспокоена тем, что Пекин может принять ответные меры против США, если руководство КНР сочтет политику администрации Байдена «слишком карательной». (ТАСС)