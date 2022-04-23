США ведут диалог с Индией по вопросам обороны, убеждая Нью-Дели не полагаться на Москву в поставках вооружения, сообщает информационное агентство Press Trust of India.

Представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Штаты не хотят сотрудничества Индии и других стран с Россией, при этом он отметил, что Вашингтон ценит сотрудничество с Нью-Дели в военной сфере и намерен в будущем развивать его.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон призывает союзников и партнеров не расширять объемы закупаемых у РФ энергоносителей, а также не приобретать вооружения у Москвы. Тогда он подчеркивал, что решение по возможным санкциям в отношении Индии за покупку российских систем С-400 пока не принято (aif.ru).