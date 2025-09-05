Президент США Дональд Трамп посетовал, что США проиграли Индию и Россию Китаю и пожелал им долгого и счастливого совместного будущего.

«Похоже, мы проиграли Индию и Россию глубочайшему и темнейшему Китаю. Пусть у них будет долгое и счастливое совместное будущее», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как отмечает Reuters, комментарий Трампа появился через три дня после проходившего в КНР саммита Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди были запечатлены рядом с председателем КНР Си Цзиньпином. (moscowtimes.ru)